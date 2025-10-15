Halkta ‘umut’ bırakmadılar

Ülkeyi her alanda yıkıma sürükleyen iktidar yurttaşta umut bırakmadı. Geçim sıkıntısı, adalet talebi ve liyakat beklentisi, tüm diğer sorunların önüne geçerken halkın gelecekten beklentisi de kalmadı. Yurttaş derinleşen ekonomik krizin yanı sıra yargı ve ifade özgürlüğü konularında da ciddi bir karamsarlık içine sürüklendi. GÜNDEMAR Araştırma’nın 60 ilde 2 bin 235 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçları da toplumun geleceğe bakış açısını gözler önüne serdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 55’i, Türkiye’nin en büyük sorunu olarak ekonomi, işsizlik ve enflasyonu gösteriyor. Ekonomiyi sırasıyla yüzde 11 ile hukuk, adalet ve yargı bağımsızlığı, yüzde 10 ile yolsuzluk, torpil ve liyakatsizlik takip ediyor. Göç ve kutuplaşma gibi toplumsal sorunlar ise ekonomik krizin gölgesinde kalıyor. Toplumun geniş kesimleri geçim sıkıntısını birinci öncelik olarak görürken, adalet talebi ve liyakat beklentisi de öne çıkan başlıca temalar arasında yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 70’i, Türkiye’nin genel olarak kötüye gittiğini düşünüyor. Yalnızca yüzde 25’lik bir kesim ülkenin iyiye gittiğini belirtiyor. Bu sonuç, halk arasında yaygın bir memnuniyetsizlik ve umutsuzluk algısına işaret ediyor. AKP seçmeninin ise yüzde 49’u Türkiye’nin iyiye gittiğini savunurken yüzde 48’i ise kötüye gittiğini belirtiyor.

EKONOMİK GİDİŞAT

Türkiye’de ekonomik tabloya dair değerlendirmeler de oldukça sert. Katılımcıların yüzde 76’sı ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Yalnızca yüzde 21 ekonomik durumun iyiye gittiğini ifade ediyor. AKP seçmeninin de yüzde 56’sı ekonominin kötüye gittiğini belirtiyor. MHP’de ise bu oran yüzde 67’yi buluyor. Araştırmaya göre toplumun ortak noktası haline gelen “geçim sıkıntısı”, ekonomi politikalarına dair yaygın bir güvensizliği gözler önüne seriyor.

Dış politikaya dair görüşlerde de olumsuz bir tablo hâkim. Katılımcıların yüzde 62’si dış politikanın kötüye gittiğini, yüzde 32’si ise iyiye gittiğini belirtiyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Her 3 kişiden 2’si kötüye gidişten şikayetçi. Katılımcıların yüzde 67’si Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratik hakların gerilediğini düşünüyor. Sadece yüzde 29 “iyiye gidiyor” diyor. Demokratik haklarda iyileşme olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca AKP seçmeninde nispeten yüksek. AKP’de yüzde 58, MHP’de ise bu oran yüzde 34. CHP seçmeninin yüzde 87’si, açılım süreci devam ederken DEM Parti seçmeninin ise yüzde 78’i demokratik hakların kötüye gittiğini ifade ediyor.

YARGIYA GÜVEN

Toplumun büyük çoğunluğu yargı sistemine dair olumsuz bir görüşe sahip. Katılımcıların yüzde 71’i yargı ve adalet sisteminin kötüye gittiğini belirtirken, yalnızca yüzde 26 “iyiye gidiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Araştırma şirketinin değerlendirmesine göre anketin genel sonuçları, Türkiye’de geniş kesimlerin ekonomik kriz, adalet eksikliği ve liyakatsizlik gibi temel konular etrafında birleştiğini gösteriyor. Toplumda ciddi bir karamsarlık ve değişim beklentisi dikkat çekerken; mevcut iktidar tabanında bile bu olumsuzluklar tamamen reddedilmiyor. Özellikle ekonomi, yargı ve demokratik haklar konusunda yaygın bir memnuniyetsizlik söz konusu. Geçim derdi, adalet ve liyakat arayışı; Türkiye’nin bugünkü sosyolojik ve siyasal atmosferini en net biçimde özetleyen üç başlık olarak öne çıkıyor.