Halktan aldıkları vergi borçların faizine gitti

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programıyla Türkiye, dünyada dolar cinsinden en yüksek faiz veren ülke konumuna yükseldi. Türkiye’ye borç senediyle giriş yapan sermaye yüzde 1728 artarken, hükümetin ödediği dolar cinsinden faiz yüzde 72 arttı. Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan ödemeler dengesi verilerine göre TCMB kasasından faize 2023 yılı Mayıs ayında 165 milyon dolar ödeme yapıldı.

Faiz ödemeleri 2024 yılının Mayıs ayında yüzde 80.6 artışla 298 milyon dolara çıktı. İktidarın yönetimindeki hazine de faize açıldı. Hükümet kasasından ödenen faiz tutarı Mayıs 2023’te 528 milyon dolar iken, Mayıs 2024’te yüzde 72.7 artışla 912 milyon dolara çıktı. Böylece faiz ödemeleri aylık bazda 1 milyar dolara dayandı.

Doğrudan yatırım yoluyla gelen ve istihdam yaratması beklenen sermaye girişi azaldı. 2023 Ocak-Mayıs döneminde 2 milyar 389 milyon dolar olan doğrudan yatırım tutarı, 2024 Ocak-Mayıs döneminde 60 milyon dolar gerileyerek 2 milyar 329 milyon dolar oldu. Bu dönemde doğrudan yatırımlarda gerileme yüzde 2.5 olarak kaydedildi. Hisse senedi piyasasından 529 milyon çıkış yaşandı. İlk beş ayda borç senedi aracılığıyla Türkiye’ye giriş yapan sermaye tutarı 18,9 milyar dolar oldu.