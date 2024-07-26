Halktan aldıklarını AKP’liye verdiler

Hatay Kırıkhan’a bağlı Kurtlusoğuksu’da zeytinlikleri TOKİ’ye devredilen köylüler, 2 haftadır eylemde. Arazi için açılan konut ihalesini aralarında eski AKP’li Mustafa Tetik’in şirketinin de olduğu 3 firma aldı.

İlayda SORKU

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu’da zeytinlikler tapudan düşürülüp TOKİ’ye devredildi. Bu kararı 3 hafta önce tesadüfen öğrenen köylüler TOKİ’nin göz diktiği zeytinleri için direnişe geçti. Bölge halkı bu durumu yalnızca üç hafta önce ve köylülerden birinin işlerini halletmek üzere Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gittiğinde kendisine ait olan zeytinlik alanın üzerine kayıtlı çıkmamasıyla fark etti. Olayı köy sakinleriyle paylaşmasının ardından e-Devlet üzerinden tapularını kontrol etmeye başlayan yurttaşlar tapularının düşürüldüğünü ve arazinin TOKİ’ye devredildiğini öğrendi.

Bu süreçte arazinin ihalesi de TOKİ tarafından gerçekleştirildi. İhaleyi aralarında eski AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tetik’in sahibi olduğu Tetiş Yapı İnşaat Sanayi ve beraberinde Özyapıcılar İnşaat ile YK Altyapı aldı.

İHALE AKP’LİYE

Bölgede hayata geçirilecek 666 adet konutun ve 8 dükkânın inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi için ihale 13 Haziran tarihinde gerçekleşti. Köylülerin arazinin devredildiğinden haberleri dahi yokken gerçekleşen dev konut ihalesini kamudan aldığı büyük ihalelerle gündeme gelen AKP’li Tetik’in şirketi ve beraberindeki iki şirket aldı. İhaleyi 1 milyar 707 milyon TL’ye alan şirketler, kamuoyu tarafından biliniyor. AKP’li Tetik’in şirketi Tetiş Yapı, 6 Şubat depremlerinden 3 gün sonra aldığı 698 milyon 368 bin TL’lik kamu ihalesiyle de gündeme gelmiş ve şirketin son 12 yılda devletten 27 ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

Arazide köylülerin zeytin ağaçları bulunuyor. Zeytinlik alana iş makinelerinin gelmesiyle nöbete başlayan köylüler, günlerdir ağaçlarının kesilmemesi için eylem yapıyor.

KESTİRMEYECEĞİZ

Köylülerin birçoğu geçim kaynakları olan zeytinliklerin TOKİ konutu için kesilmesini istemiyor ve günlerdir alanda eylem yapıyor. Köylülerden Nigar Arık Çiman, alana jandarmalarla birlikte sondaj ekiplerinin de geldiğini belirtti. Çiman şunları aktardı: “Askerler bizi çıkardılar alandan, herkesi gönderdiler. Biz uzlaşmacı davranmaya çalışıyoruz ama onlar inatla keseceklerini söylüyorlar. Ağaç sayısına göre bize para vereceklermiş. Biz para falan istemiyoruz, ağaçlarımızı kestirmeyeceğiz.”

Ayrıca bölgede devlete ait birçok verimsiz arazi olduğuna dikkat çeken Çiman, “Bir sürü tapusuz yer var; ağaç olmayan, ekilmez, dikilmez bir sürü yer var. Neden gelip bizim ağaçlarımızı, zeytinlerimizi kesiyorlar? Zeytinlerimizi kestirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurtlusoğuksu köyünün eski muhtarı Mail Arık ise, ağaçları kestirmek istemedikleri için jandarma ile karşı karşıya geldiklerini aktardı. Jandarma tarafından tehdit edildiklerini aktaran Arık şöyle devam etti: “Benim mülkiyetim gidiyor, hayatım gidiyor. Köyüm bundan zarar görecek. Biz karşı çıktığımızda, ‘TOKİ buraya el koymuş, herhangi bir şey yapamazsınız. Jandarmaya karışmayın, çalışsınlar. Karışırsanız, müdahale ederseniz de elinize kelepçeyi vurup götürürüz’ diyorlar. Biz zeytinlerimizi vermek istemiyoruz.”

MÜCADELE MECLİS’E TAŞINDI

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, köylülerin zeytinleri için verdiği mücadeleyi meclis gündemine taşıdı. Hazine arazileri ve bitki örtüsü bulunmayan pek çok alan varken zeytin ağaçlarını sökmenin kimseye yararı olmadığını vurgulayan Kara, “Kırıkhan, Kurtlusoğuksu’da yurttaşlarımıza bilgi verilmeden, tapulu arazileri TOKİ’ye devredildi. Yurttaşlarımız, ağaçlarını kestirmemek için temmuz sıcağında nöbet tutuyor. Depremde kolu kanadı kırılan şehrimizin ağaçlarını da sökmekten, kırmaktan bir an önce vazgeçin” dedi.

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10 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hatay’da depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın çıktı.

Maraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurulan Boğazlıyan Geçici Yaşam Merkezi’nde elektrik tesisatından dolayı yangın çıktı. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede çevredeki konteynerlere sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önleyerek, müdahalede bulundu ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 10 konteyner kullanılamaz hale geldi.