Halktan aldılar, şirkete verdiler

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile birçok ilde taşınmazlar, enerji projeleri için acele kamulaştırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar kapsamında Zonguldak, Muğla, Siirt, Bilecik, Çorum, Ankara ve Eskişehir’de yüzlerce dönüm arazi Hazine adına tescil edilecek ya da irtifak hakkı kurulacak. Acele kamulaştırılan taşınmazların çoğunluğu tarım arazilerinden oluştu.

Yeniçates-Zonguldak-2 Enerji İletim Hattı ve Bodrum-1-Yeniköy-Yalıkavak Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında da direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. Siirt’te yapılması planlanan Kırgeçit Regülatörü ve Hidroelektrik Santral (HES) için gerekli taşınmazlar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırılacak. Öte yandan Uluçay Barajı su toplama havzasında kaldığı gerekçesiyle Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Narsuyu Köyü’nün de nakline karar verildi.

Bilecik’te Metristepe Rüzgâr Enerjisi Santralı’nın (RES) kapasite artışının sağlanması için ve Çorum’daki R3-Çorum-1 RES elektrik üretim tesisi projesi için de kamulaştırmalar gerçekleştirildi. Ankara ile Eskişehir’de yapılacak Elmadağ-1 ve Sivrihisar-1 Güneş Enerjisi Santralları (GES) elektrik üretim tesislerinin yapılması amacıyla, bölgede yer alan taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere kamulaştırıldı.