Halktan bariyer talebi: Korku tüneli olmasın

Trabzon’da Kanuni Bulvarı üzerindeki onlarca tünelden biri olan Çukurçayır Tüneli’ni yaya olarak da kullanan Çukurçayır mahallesi sakinleri tünel içindeki kaldırıma bariyer yapılmasını talep ediyor.

Trabzon’da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı’nda hizmete giren tünellerden Çukurçayır Tüneli, Çukurçayır mahallesi sakinleri için hem araç hem de yaya ulaşımı açısından büyük kolaylık sağlıyor.

Nüfus olarak Doğu Karadeniz’in ve Trabzon’un en büyük mahallesi olan Çukurçayır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çukurçayır Tüneli, çevre sakinlerince yürüyüş yolu olarak da kullanılırken, yaya kaldırımlarında bariyer olmaması tüneli kullanan yayaları korkutuyor.

Vatandaşlar, tünel içerisindeki kaldırım kenarlarında bariyer olmamasından dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirtirlerken yetkililerden en kısa zamanda bariyerle ilgili tedbirlerin alınmasını talep ettiler.