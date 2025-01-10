Halktan kes, villaya yatır

Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın Avustralya’da satın aldığı villa, TBMM Genel Kurulu’nda tartışma yarattı. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, vakfın açık artırma ile 702 bin 500 dolara aldığı Melbourne’deki villanın fotoğrafını Genel Kurul salonunda gösterdi.

Çömez, AKP sıralarına dönerek, “Türkiye Diyanet Vakfı Washington’da 4 milyar TL’lik gayrimenkul adı mı almadı? Hanlar, hamamlar, restoranlar, villalar, havuzlar, oteller yaptı mı, yapmadı mı? Bir yıl içerisinde 2,5 milyon dolar zarar etti mi, etmedi mi?” diye sordu.

Diyanet Vakfı’nın Avustralya Melbourne’deki 702 bin 500 dolarlık villayı açık artırma yoluyla aldığı savunuldu. İYİ Partili Çömez, iddiasını Meclis gündemine taşıdıktan sonra AKP’lilere, “Lütfen, şimdi o başkanınızı arayın, sorun bakalım bu binayı almış mı?” sorusunu yöneltti.

Çömez’in sorusuna AKP Milletvekili Nurettin Alan’dan yanıt geldi. Alan’ın, “Suç mu? Alsa ne olur?” diye sorarak Diyanet Vakfı’nın 702 bin 500 dolara villa almasına sahip çıkması dikkati çekti. Ali Erbaş’ın, “Ekmeğin besleyiciliğini” anlattığı makalesine de “Bağlamından koparıldı” diyerek sahip çıkan Alan, “Diyanet İşleri Başkanı’ndan da özür dilemelisiniz” dedi. Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olduğunu göz ardı eden AKP’li Alan, “Bir kere Diyanet İşleri Başkanlığı ile Diyanet Vakfı’nı da birbirinden ayırt etmelisiniz, ikisi ayrı kurumlardır” diye konuştu.

Alan, Diyanet Vakfı’nın yüz binlerce dolar ödediği villanın harcamasını savunurken, “Bu milletin evlatlarına hizmet edecek” ifadesini de kullandı. Vakfın açık artırma ile Melbourne’den villa almasını Alan, “Meşru bir girişim” olarak da değerlendirdi.