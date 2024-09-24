Halktan Saray’a onay yok

Politika Servisi

Saray yönetimi kemer sıkma politikalarıyla ülkeyi derin bir yoksulluk sarmalına hapsederken milyonlar, iktidara neredeyse tamamen sırt çevirdi. Halk, krizin yükünü ağır vergilerle halkın sırtına yükleyen Mehmet Şimşek programına karşı çıkarken ülkeyi her alanda felakete sürükleyen Saray yönetimine de güvenmediğini ortaya koydu.

Yöneylem’in 13-16 Eylül tarihlerinde 81 il, 26 bölge ve 2 bin 100 kişiyle yaptığı eylül ayı araştırması ekonomiden yargıya, siyasetten dış politikaya kadar kitlelerin iktidarla mesafesinin iyice açıldığını gösterdi. Araştırmanın dikkat çeken sonuçları ise şöyle:

1- EKONOMİ

Son yıllarda istisnasız tüm kamuoyu araştırmalarına göre ülkedeki en önemli sorun açık ara farkla ekonomi oldu. Yöneylem’in yönelttiği “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtlarda da bu gerçek değişmedi. Araştırmaya göre yüzde 56,9 bu soruya doğrudan ekonomik kriz yanıtını verdi. Bu soruya “Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 26,1 oldu. Her iki yanıt düşünüldüğünde yüzde 85’e yakın bir oran yoksulluktan yakındı.

Araştırmanın en dikkat çeken yanıtlarından biri ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikalarının, vatandaşların sorunlarını gidereceğine inanan kişilerin oranı yüzde 20’de kaldı. Şimşek’in uyguladığı programın başarılı olacağına inanmayan kişilerin oranı ise yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. Cumhur İttifakı’nda Şimşek’in başarılı olacağına dair inanç, yüzde 50’nin altında ölçülürken AKP’ye oy verme eğilimindeki seçmenlerin yüzde 55’i Şimşek’in başarısız olacağını düşünürken yalnızca yüzde 45’i başarılı olacağına inanıyor. MHP seçmeninin ise sadece yüzde 33’ü Şimşek’in başarılı olacağını düşünüyor.

2- ADALET

İktidar, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırdı. AYM kararları hiçe sayılırken halk ekonomik kriz ve geçim sıkıntısının ardından ülkedeki en önemli üçüncü sorunu hukuk sistemi ve adaletsizlik olarak gördü. AYM kararına rağmen cezaevinde tutulan Hatay Milletvekili, “Can Atalay hapiste mi Meclis’te mi olmalı” sorusuna, katılımcıların yüzde 41,9’ı Meclis yanıtını verdi. Hapiste olması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20’nin altında kaldı. Teğmenlerin yemini hakkında sorulan “Teğmenler cezalandırılmalı mı” sorusuna ise yüzde 71,13’lük bir oranda hayır yanıtı verildi.

3- YÖNETİM

Araştırmanın en kritik başlıklarından biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarı ve görev onayı üzerine verilen yanıtlar oldu. Ankete göre yüzde 43,9’luk bir kesim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “başarısız” buldu. Başarılı bulanların oranı yüzde 28,7’de kalırken “ne başarılı ne başarısız” yanıtını verenlerin oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin nasıl yönetildiği sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 60’a dayandı. İkinci sırada “ne iyi ne de kötü yönetiliyor” diyenler yer alırken iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 17,4 olarak gerçekleşti. “Ülkenin sorunlarını hangi parti çözer” sorusu ise halkın iktidara yoğun tepki gösterdiği halde muhalefet partilerinin sorunları çözeceğine olan inanç konusunda mesafeli olduğunu ortaya koydu. Bu soruya AKP veya CHP diyenlerin oranı yüzde 23 olurken “hiçbiri” yanıtı verenlerin oranının yüzde 40 olması dikkat çekti.

4- ERKEN SEÇİM

31 Mart’ta sandıktan hezimetle ayrılan iktidar erken seçim tartışmalarından hızla kaçarken CHP’den de çok güçlü bir çağrı gelmiş değil. CHP Lideri Özgür Özel ve partinin kurmayları “Geçim yoksa seçim var” diyerek önümüzdeki yıl bir erken seçime işaret etseler de henüz iktidarı erken seçime mecbur bırakacak bir etkinlik göstermedi. Ülkenin dört bir yanında işçiler direnişte, çiftçiler protesto gösterileri yapıyor. Muhalefet ise erken seçim topunu seçmene atma eğiliminde. Oysa Yöneylem’in anketi, muhalefet kanadından güçlü bir erken seçim çağrısı yapılmamış olmasına rağmen halkın erken seçim istediğini gösteriyor. Ankette katılımcılara yöneltilen, “Türkiye’nin erken seçime gitmesini ister misiniz?” sorusuna yüzde 54,1’lik kesim “evet” yanıtını verdi. Kararsızların oranı yüzde 8,2 olurken bu soruya “hayır” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 37,7 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, muhalefetin erken seçim için daha kararlı olması gerektiğini de gösteriyor.

AKP İÇİN KARA TABLO

FİLİSTİN’E DESTEK YETERSİZ

Yöneylem’in araştırmasında “Sizce Türkiye’de iktidar, İsrail’in Filistin’e saldırıları karşısında Filistin’e yeterli destek sağlıyor mu” sorusu da yöneltildi. Yüzde 56,9’luk bir oran, Türkiye’nin yeterli desteği sağlamadığını düşünürken yüzde 31’lik bir kesim ise yeterli desteğin sağlandığı görüşünde. Bu soruya “bilmiyorum” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 12 olarak ölçüldü.

KARASIZLAR ÜÇÜNCÜ

Yöneylem’in geçtiğimiz hafta yayımlanan partilerin oy oranlarının ölçüldüğü araştırma da dikkat çekmişti. “Bu pazar seçim olsa” birinci sıradaki CHP ile ikinci sıradaki AKP arasındaki fark yüzde 4,5 olarak ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 12,2’si kararsız olduklarını yüzde 7,3’ü de oy kullanmayacaklarını söyledi. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 27,9’u CHP’ye, yüzde 24,3’ü AKP’ye oy vereceklerini kaydetti. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında ise birinci parti olan CHP ile ikinci sıradaki AKP arasındaki fark yüzde 4,5 olarak ölçüldü.