Halktan tepki: Altını değil, yaşamı savunuyoruz

Haber Merkezi

Yedigöller Platformu, Bolu’da 4. sınıf maden grubuna ait arama faaliyetlerinin başlatılmasına karşı tepki gösterdi. Açıklamada, Avustralya merkezli Oz Mining Mühendislik şirketine MAPEG tarafından verilen ruhsatla birlikte Merkeşler köyü ve çevresinde, ayrıca Yedigöller Milli Parkı’na yalnızca 6-7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sondaj çalışmalarının başlamasının beklendiği belirtildi.

Platform, “Bizler, Bolu’nun doğasını, ormanlarını, su kaynaklarını ve tüm canlı yaşamını savunmak için bir araya geldik. Çünkü yaşam alanlarımız bir kez daha tehdit altındaydı” diyerek tepkisini dile getirdi. Altın madeni projesinin Bolu’nun doğal varlıklarını uluslararası sermayeye teslim etmek anlamına geldiği, “Doğamız, uluslararası sermaye şirketlerinin ve onların işbirlikçisi yerel ve merkezi idarelerin ekonomik çıkarlarına feda edilmek istendi” ifadeleriyle vurgulandı.