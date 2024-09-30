Haluk Bayraktar, İsrail ile ortak sponsorluğu yalanlamadı: Ancak gurur duyulabilirmiş!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın, İsrail ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirketle birlikte Azerbaycan'da düzenlenen bir fuarda ortak sponsor olmasına yöenlik eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayii alanında 'devrim' niteliğinde adımlar attığını savunan Bayraktar, "Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin bir şekilde karşılıyoruz. Dahası Türkiye bu alanda dünya pazarının lideri konumuna geldi" dedi.

Azerbaycan’daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı’nda Türk firmalarının "dominant bir rol üstlenmesi ve büyük sponsorlar arasında yer almasının" da bu başarının göstergesi olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir" dedi.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar İsrail'den tedarik edilen Heron’ların veya yurtdışından milyarlarca dolar ödenerek alınan diğer askeri ürünlerin eleştiri konusu olduğunu gördünüz mü? Sosyal medyada bu konular hakkında bir tartışma yapıldığını hatırlıyor musunuz? Bundan 20 yıl önce Türkiye, İsrail’den Heron insansız hava araçlarını yüzlerce milyon dolar ödeyerek tedarik ediyordu. Üstelik bu araçlar silahsızdı. Yerli muadillerine göre 5-10 kat daha fazla maliyetle temin edilen bu sistemler, hem yüksek maliyet hem de operasyonel zorluklar çıkarıyordu. Türkiye bu araçları kullanırken birçok problemle karşılaşıyor ve çözüm dahi bulamıyordu.

"FALSE FLAG OPERASYONLARINA ALIŞIĞIZ"

Aradan geçen 20 yılda Türkiye, bu alanda devrim niteliğinde adımlar attı. Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin bir şekilde karşılıyoruz. Dahası Türkiye bu alanda dünya pazarının lideri konumuna geldi. Kardeş ülke Azerbaycan’daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı’nda Türk firmalarının dominant bir rol üstlenmesi ve büyük sponsorlar arasında yer alması da bu başarının en somut göstergesidir. Bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir. Sosyal medyada bize karşı yürütülen "false flag" operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız.

Bugüne kadar İsrail'den tedarik edilen Heron’ların veya yurtdışından milyarlarca dolar ödenerek alınan diğer askeri ürünlerin eleştiri konusu olduğunu gördünüz mü?



Sosyal medyada bu konular hakkında bir tartışma yapıldığını hatırlıyor musunuz?



Bundan 20 yıl önce Türkiye,… — Haluk Bayraktar (@haluk) September 29, 2024

False flag nedir? Sahte bayrak (false flag), gizli örgütlerin ya da istihbarat örgütlerinin halkı kışkırtmak ya da yönlendirmek amaçlı kendi yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstererek kamuyu aldatmak için tasarladıkları gizli operasyonlara verilen isim olarak tanımlanıyor.

SARAY SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de dün (29 Eylül) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar’ın uluslararası bir fuarda yaptığı sponsorluk nedeniyle İsrail ile iş birliği yapmakla suçlandığını söyledi.

Görgün, "Bu tür provokasyonlar, savunma sanayimizin küresel çapta elde ettiği başarıları itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Gerçekler göz ardı edilerek yürütülen bu çirkin kampanyalar, ne milli hedeflerimize zarar verebilir ne de milletimizin kararlılığını sarsabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Sanayiimiz Hedef Değil, Başarı Sembolüdür



Son dönemde, savunma sanayiimizin gurur kaynaklarından biri olan Baykar’ın uluslararası bir fuarda yaptığı sponsorluğu İsrail ile iş birliği yapmakla suçlamak gibi asılsız iddialar gündeme getirilmektedir. Bu tür provokasyonlar,… — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 29, 2024

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye, İsrail ve Katar ordularının üretici firmalarının, Azerbaycan'da birlikte fuar düzenlediklerini yazmış, "Böyle bir dönemde, İsrail işbirlikçiliğinde geldiğimiz nokta şöyle: İsrail'in katliamları artarak devam ederken, Türkiye-İsrail-Katar orduları üretici firmaları Azerbaycan'da güle oynaya askeri fuar düzenliyorlar. BAYKAR'ın ortak sponsor olduğu IAI, israil ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirket. Özel şirket bile değil. İsrail devlet şirketi" ifadelerini kullanmıştı.

Cihan, söz konusu fuarın Türk firması Baykar, İsrail firması Israel Aerospace Industries (IAI) ve Katarlı savunma müteahhidi Barzan Holdings tarafından desteklendiğini belirtmişti.