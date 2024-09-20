Haluk Bilginer ikinci kez Uluslararası Emmy'ye aday gösterildi

Usta oyuncu Haluk Bilginer, bir kez daha Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterildi.

Bilginer, 'Şahsiyet' dizisinin ikinci sezonundaki performansıyla ödüle aday olmayı başardı.

70 yaşındaki usta oyuncu, 2019 yılında aynı dizinin birinci sezonundaki performasıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmayı başarmış ve bu ödülü kazanan ilk Türk oyuncu olmuştu.

52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali, 22-24 Kasım tarihleri ​​arasında New York'ta düzenlenecek.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 21 ülkeden 56 Aday 14 kategoride yarışacak.

ATV'de yayınlanan 'Safir' adlı dizi ise 'Pembe dizi' dalında ödül için yarışacak.

ŞAHSİYET'İN İKİNCİ SEZONU NE ANLATIYOR?

Şahsiyet dizisinin ikinci sezonunda Agah Beyoğlu, ilk sezonda öldürdüğü bir kişinin faili meçhul cinayetler işleyen ve Türkiye'den kaçarak 30 sene Macaristan'da yaşayan bir çete liderinin kardeşi çıkması üzerine yeni bir olay örgüsünün içine giriyor. İntikam için Macaristan'dan gelen 'Kader' kod adlı katilden hem kendisini hem ailesini korumak için mücadele veren Agah Beyoğlu, bu sırada babası 1990'lı yıllarda faili meçhul cinayete kurban giden bir avukat ve dernek çalışanlarıyla tanışıyor.

İkinci sezonu GAIN'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Erdal Özyağcılar, Şebnem Bozoklu, İlker Aksum ve Nergis Öztürk gibi oyuncular yer alıyor.

Tıpkı ilk sezonda olduğu gizi dizinin senayosunu Hakan Günday yazarken yönetmen koltuğunda Onur Saylak oturdu.