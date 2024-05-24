Haluk Bilginer yerli 'Ray Donovan' uyarlamasında rol alacak

Usta oyuncu Haluk Bilginer, dünyaca ünlü Ray Donovan dizisinin uyarlamasında 'Mickey Donovan' karakterini canlandıracak.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, dünya çapında büyük ilgi gören kült dizi Ray Donovan, Türkiye uyarlamasında rol alacak. NTV'nin aktardığına göre Bilginer, dizide "Mickey Donovan" karakterini canlandıracak.

Ray Donovan dizisi, ABD'de 2013-2020 yılları arasında yayınlandı. 7 sezon süren dizi, başta Emmy olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi. Dizinin orijinalinde Mickey Donovan'ı, Angelina Jolie'nin babası Jon Voight canlandırıyordu. Ray Donovan karakterini ise Liev Schreiber üstlenmişti.

Haluk Bilginer'in başrolde yer alacağı dizinin senaryosunu Birol Tezcan yazacak.