Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Haluk Levent, Beylikdüzü'nde halk konseri verdi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 23:29
  • Giriş: 14.09.2024 23:29
  • Güncelleme: 14.09.2024 23:29
Kaynak: AA
Haluk Levent, Beylikdüzü'nde halk konseri verdi

AVM'nin çatı katındaki etkinlik alanında hayranlarıyla bir araya gelen Levent, konsere "Kaçış" şarkısıyla başladı.

Levent'in 9 kişilik orkestrayla verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı, "Zifiri", "Deliler", "Deniz Üstü Köpürür", "Estarabim", "Yollarda Bulurum Seni", "Akdeniz Akşamları", "Anlasana" ve "Zor Aşk"ın aralarında bulunduğu pek çok sevilen şarkısını seslendirdi.

"İzmir Marşı" ile konserini tamamlayan Levent'e dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de danslarıyla eşlik etti.

BirGün'e Abone Ol