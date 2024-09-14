Haluk Levent, Beylikdüzü'nde halk konseri verdi

AVM'nin çatı katındaki etkinlik alanında hayranlarıyla bir araya gelen Levent, konsere "Kaçış" şarkısıyla başladı.

Levent'in 9 kişilik orkestrayla verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı, "Zifiri", "Deliler", "Deniz Üstü Köpürür", "Estarabim", "Yollarda Bulurum Seni", "Akdeniz Akşamları", "Anlasana" ve "Zor Aşk"ın aralarında bulunduğu pek çok sevilen şarkısını seslendirdi.

"İzmir Marşı" ile konserini tamamlayan Levent'e dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de danslarıyla eşlik etti.