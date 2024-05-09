Haluk Levent, BM'de İsrail ve Netanyahu'yu kınadı, protestolarla dayanışma mesajı verdi

9 - 10 Mayıs'ta Kenya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Ahbab kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, İsrail’li kınarken protestolarla dayanışma mesajı verdi.

9 - 10 Mayıs'ta Kenya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Ahbab kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, İsrail’li kınarken protestolarla dayanışma mesajı verdi.

Levent, Nairobi’deki konferansta yaptığı konuşmada, “Benim adım Haluk Levent. Bugün size güzel ülkem Türkiye’nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap’ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizinle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze’ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık. Ve bildiğiniz gibi 100’den fazla Birleşmiş Milletler çalışını hayatını kaybetti” dedi.

Bu noktada moderatör Maria Fernanda Espinosa, Levent’in konuşmasını tamamlaması için uyarırken Levent şöyle devam etti: “Ayrıca Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca, Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim.”

Moderatör Fernanda, Levent’e “Teşekkürler” dedikten sonra sıradaki konuşmacıya söz verdi.