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Haluk Levent filmini Ömer Faruk Sorak yönetecek

Kültür Sanat
  • 27.09.2024 05:00
  • Giriş: 27.09.2024 05:00
  • Güncelleme: 27.09.2024 05:09
Haluk Levent filmini Ömer Faruk Sorak yönetecek
Fotoğraf: AA

Kültür Sanat Servisi 

Haluk Levent’in hayatını ele alan “Yollarda Vururum Seni” filminin hazırlıkları başladı. Yapımcılığını KEM YAPIM’ın üstleneceği projede, Levent’in renkli yaşamı ve gençlik yılları mizahi bir dille beyazperdeye taşınacak. Filmde Haluk Levent’in Trakya’da 2004 yılındaki 12 saatlik rekor konser hikayesine yer verilecek.

NTV’de yer alan habere göre, filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturacak. Daha önce Sorak, Garip Bülbül Neşet Ertaş, Kördüğüm, Yüzleşme, Aşk Tesadüfleri Sever, G.O.R.A, Vizontele ve Yahşi Batı gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi.

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