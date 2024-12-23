Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Ahbap Derneği kurusucu sanatçı Haluk Levent, hastaneye kaldırıldı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, 56 yaşındaki Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.

Levent'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent'in sağlık durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak.

Hayranlarına korkulacak bir şey olmadığı mesajı da doktoru aracılığıyla ileten Haluk Levent'in sağlık durumu, birkaç gün içinde netleşecek.

Haluk Levent, temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinden sonra da göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerden sonra ertesi günü taburcu edilmişti.