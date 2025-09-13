Haluk Levent, konser sonrası hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Haluk Levent, Muğla'nın Ortaca İlçesinde 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kapsamında verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı. Mide spazmı teşhisi konulan Levent, geceyi hastanede geçirdi.
Kaynak: ANKA
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nde sahne alan sanatçı Haluk Levent, konser sonrasında fenalaştı.
Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan Haluk Levent’e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede müşahede altında tutuldu.
Haluk Levent'in bugün taburcu edileceği öğrenildi.