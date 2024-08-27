Haluk Levent sahneye Polonez işçileriyle çıktı

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Erguvan Festivali'nin ilk gününde Haluk Levent, işten çıkartılan Polonez işçileriyle birlikte sahne aldı.

Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Erguvan Festivali’nin 23'üncüsü başladı. Festival'in ilk gününde sahneye sanatçısı Haluk Levent çıktı.

Haluk Levent, konserin ilerleyen saatlerinde, Çatalca'daki Polonez fabrikasında, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan ve 17 Temmuz'dan bu yana direnişte bulunan Polonez işçileriyle birlikte sahneye çıktı.

Levent, 'Mendili eline mendil verdim geline' adlı türküyü işçilerle birlikte söyledi.

"İŞVERENLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Levent, "Geçen hafta Çatalca'ya geldim. Polonez işçilerinin grevi vardı. İşverenle görüşüyoruz. Umarım yardımımla güzel sonuçlanır. Herkes işine döner. Her zaman bir uzlaşmacı olmaya çalışıyorum. Onlar da benim konserimi ziyaret etmişler. Aslında çoğu zorda. Burada oynamamızın nedeni daha çoşkuyu atmak. Çok teşekkür ediyorum. Yakından ilgileneceğim. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" dedi.