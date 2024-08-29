Haluk Levent'ten 'Narin Güran' açıklaması: Araştırdık, ifadelerde çelişkiler mevcut
Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin, "Ahbaplar araştırdı. Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. Konu Adli Tıp’a intikal etti. Aile ve amca ilişkileri biraz karışık. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Olaya ilişkin "Ahbaplar araştırdı" ifadesini kullanan Levent, "Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. 'Kendim kendimi ısırdım' dedi. Konu Adli Tıp’a intikal etti. Sonuç bekleniyor" dedi.
"Aile ve amca ilişkileri biraz karışık" diyen Levent, "Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut" ifadelerini kullandı.
Ahbaplar araştırdı.#narin— Haluk Levent (@haluklevent) August 28, 2024
Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı.
“Kendim kendimi ısırdım” dedi.
Konu adli tıp’a intikal etti.
Sonuç bekleniyor.
Aile ve amca ilişkileri biraz karışık.
Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar.
Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut. pic.twitter.com/ZwFHDa2ipE
AĞABEY GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.