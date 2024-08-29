Haluk Levent'ten 'Narin Güran' açıklaması: Araştırdık, ifadelerde çelişkiler mevcut

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Olaya ilişkin "Ahbaplar araştırdı" ifadesini kullanan Levent, "Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. 'Kendim kendimi ısırdım' dedi. Konu Adli Tıp’a intikal etti. Sonuç bekleniyor" dedi.

"Aile ve amca ilişkileri biraz karışık" diyen Levent, "Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut" ifadelerini kullandı.

Ahbaplar araştırdı.#narin



Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı.

“Kendim kendimi ısırdım” dedi.

Konu adli tıp’a intikal etti.

Sonuç bekleniyor.



Aile ve amca ilişkileri biraz karışık.

Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar.



Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut. pic.twitter.com/ZwFHDa2ipE — Haluk Levent (@haluklevent) August 28, 2024

AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.