Haluk Levent'ten vergi isyanı: Tüm siyasi partilere çağrımdır

Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği olarak ödedikleri KDV ve stopaj vergilerine isyan ederek, "Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır. En azından halk yararına, kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında, stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin" dedi.

Ahbap Derneği kurusucu sanatçı Haluk Levent, 2021 yılında Marmaris'te yaşanan orman yangınında, yangın söndürme helikopteri kiralarken ve 6 Şubat depremleri sonrasında konut yapımında ödedikleri yüksek orandaki KDV ve stopaj vergilerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, siyasi partilere çağrıda bulunarak kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar için vergi oranlarında iyileştirmeler getirilmesini istedi.

"DERNEK VE KURUMLARA İYİLEŞTİRME GETİRİLSİN"

"Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır" ifadelerine yer veren Haluk Levent, "En azından halk yararına, kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında, stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin" diye yazdı.

Haluk Levent'in açıklaması şöyle:

"3 yıl önce ülkemin her tarafında yangınlar vardı ve Ahbap Derneği olarak bir yangın söndürme helikopteri getirmiştik. Marmaris yangınlarında 18 gün çalışmıştı. O dönemde 1 milyon Euro'ya yakın para ödemiştik ama en şaşkın kaldığımız durum devlete ödediğimiz 200 bin Euro stopajdı.

Mevzuat dendi. Araştırdık doğru çıktı. O anda devlet memurunun yapabileceği bir şey yoktu maalesef. Sineye çektik. 6 Şubat depreminden sonra da yüzlerce konut yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hepimizin beklentisi olan yüzde 1'lik KDV yüzde 20 oldu. Sağdan - soldan bayağı para bulduk ödedik, ödüyoruz. Yine araştırdık, yine mevzuat.... Hep mevzuat.

Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır. Bu durum için bir kanun değişikliği gerekiyor biliyorum. En azından halk yararına, kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında, stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin. Lütfen."