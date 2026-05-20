Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Eskişehir konserinin ardından AFAD yetkilileriyle toplantıya giderken fenalaşan sanatçı Haluk Levent, mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Eskişehir konserinin ardından AFAD'la toplantı yapmak için yola çıkan sanatçı Haluk Levent fenalık geçirdi.
Yolda rahatsızlanan sanatçının Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Hürriyet’te yer alan habere göre, ilk müdahalenin ardından mide kanaması geçirdiği anlaşılan Haluk Levent yoğun bakıma alındı.
Levent'in tedavisi sürüyor.