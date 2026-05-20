Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Eskişehir konserinin ardından AFAD yetkilileriyle toplantıya giderken fenalaşan sanatçı Haluk Levent, mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Güncel
  • 20.05.2026 19:47
Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir konserinin ardından AFAD'la toplantı yapmak için yola çıkan sanatçı Haluk Levent fenalık geçirdi.

Yolda rahatsızlanan sanatçının Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ilk müdahalenin ardından mide kanaması geçirdiği anlaşılan Haluk Levent yoğun bakıma alındı.

Levent'in tedavisi sürüyor.

