Hamaney: "ABD’nin müzakere çağrıları dünya kamuoyunu kandırmaya yöneliktir"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ramazan nedeniyle Tahran’da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerle gerçeklerştirilen buluşmada konuşan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'la müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "ABD Başkanı'nın İran'la müzakere etmeye hazırız demesi ve müzakereye davet etmesi, dünya kamuoyunu aldatmaktır. Bu, biz müzakere yanlısıyız ve müzakere ve barış istiyoruz ama İran razı değil demektir. İran neden müzakere etmeye razı değil? Kendinize bir bakın" dedi.

"MÜZAKERE ÇAĞRILARI VE MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ DÜNYA KAMUOYUNU KANDIRMAYA YÖNELİKTİR"

Geçmişte ABD'nin müzakerelere uymadığını, anlaşma metinlerini yırttığını belirten Hamaney, "Biz oturup yıllarca müzakere ettik. Aynı kişi, müzakere bittikten, tamamlandıktan ve imzalandıktan sonra anlaşmayı masadan kaldırıp yırttı. Anlaşmaya uymayacağını bildiğimiz halde neden müzakere edelim? Dolayısıyla müzakereye davet etmek ve müzakere etmekten bahsetmek kamuoyunu aldatmaktır" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAH YAPMAK İSTESEYDİK AMERİKA BİZİ DURDURAMAZDI"

İran'ın isterse nükleer silah sahibi olabileceğini dile getiren Hamaney, "Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah yapma niyetinde olsaydı ABD bunu engelleyemezdi. İran’ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir" dedi.



ABD ile neden müzakere etmiyorsunuz? Neden ABD ile oturmuyorsunuz?"sorularının sık sorulduğunu aktaran Hamaney, "Bu hükümetle yapılacak müzakereler, yaptırımları kaldırmayacak, aksine sorunları daha da artıracak ve yaptırımların düğümünü daha da sıkı hale getirecektir" açıklamasında bulundu.

ABD'nin müzakereler sırasında yeni talepler ve aşırı istekler ortaya koyduğunu belirten Hamaney, "Birkaç gün önce ülke yetkilileri ile yaptığım görüşmede de söyledim. ABD, yeni talepler ve beklentiler ileri sürüyor. Bu durum, sorunları bugün olduğundan daha da büyük hale getirecektir. Dolayısıyla müzakere hiçbir sorunu çözmez, hiçbir düğümü açmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞ DURUMUNDA ABD DAHA FAZLA KAYBEDECEK"

ABD'nin İran'a yönelik askeri güç kullanma tehditlerine yanıt veren Hamaney, "Savaş başlatmak ve tek taraflı darbe vurmak mümkün değil. İran, karşılıklı darbe vurma yeteneğine sahip ve kesinlikle bu darbeyi vuracaktır. ABD'nin askeri güç kullanma tehditleri akıllıca değil. Eğer ABD ve onların destekçileri yanlış bir adım atarlarsa en çok zarar görecek olan onlar olacaktır. Biz savaş peşinde değiliz ancak eğer biri böyle bir adım atarsa bizim tepkimiz kesin ve kararlı olacak. İran, her türlü saldırıya karşılık verme yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"

Yaptırımlarla ilgili olarak Hamaney, "Zaman içinde, yaptırımlar küresel olarak devam ettiğinde, etkilerini yavaş yavaş kaybederler. Bunu kendileri (ABD yetkilileri) bile kabul ediyor. Yaptırım uygulanan bir ülkenin yaptırımları etkisiz hale getirmenin yollarını yavaş yavaş bulabileceğini kabul ediyorlar. Biz bu tür birçok yol keşfettik ve birçok alanda yaptırımları etkisiz hale getirdik" dedi.