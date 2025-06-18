Hamaney'den ABD'ye 'askeri müdahale' uyarısı: İsrail yaptığı hatanın cezasını çekecek

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Hamaney, açıklamasında İsrail saldırılarına değinerek, "Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.

Hamaney, şöyle devam etti: "ABD'liler şunu bilmelidir ki; İran milleti teslim olamaz ve onların yapacağı herhangi bir askeri müdahale şüphesiz telafisi imkansız hasarlara yol açacaktır. İran milleti, dayatılan bir barışa karşı olduğu gibi dayatılan bir savaşa da karşı dik duracaktır ve bu millet dayatmalar karşısında kimseye teslim olmayacaktır."

Çatışmalar hakkında da konuşan Hamaney, "İsrail yaptığı hatanın cezasını çekecek" dedi.

ÇATIŞMALARDA 6. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.