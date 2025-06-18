Hamaney'den ABD'ye 'askeri müdahale' uyarısı: Siyonist düşman cezalandırılmalı

İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail’in saldırıları ve ABD’nin tehditlerini değerlendirdi.

İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” övgüde bulunan Hamaney, ülkesinin “dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını” dile getirerek, “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

"TEHDİTTEN KORKAN BİRİNİ TEHDİT EDİN"

İsrail’in saldırısının ABD ile müzakere sürecinde geldiğine dikkati çeken Hamaney, “İran tarafından hiçbir sert veya askeri hareketin işareti yoktu” dedi.

İsrail’in saldırılarında ABD’nin rolü olduğunun Amerikalı yetkililerin açıklamalarıyla güçlendiğini söyleyen Hamaney, "Amerikalı dostlarının devreye girmesi bile Siyonist rejimin zayıf ve aciz olduğunun göstergesidir. Siyonist düşman cezalandırılmalıdır ve zaten cezalandırılmaktadır. İran milleti ve silahlı kuvvetlerinin bu kötü düşmana şimdiye kadar uyguladığı ve gelecekte uygulamak üzere planladığı cezalandırma ağır bir cezadır ve onu zayıf düşürmüştür” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın tehditlerine değinen Hamaney, “ABD Başkanı açıkça İran milletine teslim olun çağrısı yaparak kabul edilemez sözler sarf etti ancak biz onlara diyoruz ki tehdit edecekseniz tehditten korkan birini tehdit edin” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALARDA 6. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.