Hamaney'den ABD yorumu: Suriye'de kaosa başvurdular ve kargaşa yarattılar

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Suriye'de kaos yarattığını ifade ederek "Suriye’de güçlü ve onurlu bir hareketin yükseleceğini öngörüyorum" dedi.

Hamaney, bir grup din insanıyla bir araya gelerek pazar günü bölgedeki gelişmelere ilşkin açıklamalarda bulundu.

"Yemen inancı için savaşıyor; Hizbullah inancı onu harekete geçirdiği için savaşıyor; Hamas ve (İslami) Cihat hareketi inançları onları buna zorladığı için savaşıyor. Onlar bizim adımıza hareket etmiyorlar" dedi.

"VEKİL GÜÇLERE İHTİYACIMIZ YOK"

"Eğer bir gün harekete geçmeye karar verirsek, vekil güçlere ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanan Hamaney, ayrıca Suriye'deki duruma da değindi.

"Suriye’de güçlü ve onurlu bir hareketin yükseleceğini öngörüyorum" diyen Hamaney "Genç bir Suriyelinin kaybedecek hiçbir şeyi yok - üniversitesi güvensiz, okulu güvensiz, evi güvensiz, sokağı güvensiz, tüm hayatı güvensiz. Ne yapması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

"ABD SURİYE’Yİ KONTROL ETMEK İÇİN KAOS YARATTI"

Hamaney, Ortadoğu’da bir istikrarsızlık durumunun başladığını ifade ederek "Bu güvensizliği tasarlayan ve uygulayanlara karşı güç ve kararlılıkla durmalıyız ve Allah'ın izniyle onlara galip geleceğiz" diye konuştu.

ABD’nin Ortadoğu’daki ülkeleri kontrol etmek amacıyla iki yönteme başvurduğunu ve Suriye’de de bunu uyguladığını belirten Hamaney, şöyle konuştu:

"Ya kendi çıkarlarına uygun despotik bir rejim kurmak ya da böyle bir rejim kurulamadığında kaos ve huzursuzluğu körüklemek... ABD'nin ülkeleri kontrol etme planının iki yaklaşımdan birini içerdiğini belirtmiştim: Müzakere edebilecekleri otokratik bir hükümet kurmak ve ülkenin kaynaklarını kendi aralarında bölüşmek ya da bunu başaramadıklarında kaos ve huzursuzluk yaratmak. Suriye'de kaosa başvurdular ve kargaşa yarattılar. Şimdi zafere ulaştıklarını düşünüyorlar. Amerikalılar, Siyonist rejim ve suç ortakları başarılı olduklarını düşünüyorlar... İran ulusu Amerika'nın paralı askeri olarak hareket etmeyi kabul eden herkesi ayakları altında ezecektir."