Hamaney'den "müzakere" açıklaması: Bir sonuca varacağını düşünmüyoruz

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile yürütülen müzakelere ilişkin "Bu müzakerelerin bir sonuca varacağını düşünmüyoruz ve ne olacağını da kestiremiyoruz" dedi.

Hamaney, 19 Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatlarını kaybeden önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen anma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra Tahran'da bulunan yabancı diplomatların da hazır bulunduğu törene, Eylül 2024'te Beyrut'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Nasrallah'ın oğlu da katıldı.

"HALA İŞE YARAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Törende konuşan Hamaney, ABD ile müzakere sürecine ilişkin, "Şehit Reisi, ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceğini açıkça dile getirdi. Tabii Şehit Reisi döneminde dolaylı görüşmeler oldu ancak sonuç alınamadı. Hala işe yarayacağını düşünmüyoruz ve ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Hamaney, ABD'nin doğrudan müzakere talebine ve İran'ın dolaylı müzakerelerdeki ısrarı hakkında ise "ABD'nin doğrudan müzakerelerde bu kadar ısrar etmesinin sebebi, tehdit ve hilelerle İran'ı müzakere masasına getirebildiklerini iddia etmektir" diyerek doğrudan müzakerelere karşı tutumunu yineledi.

ABD'nin müzakerelerde "İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebine" de değinen Hamaney, "Bu dolaylı müzakerelere katılan karşı taraf saçma konuşmalar yapmamaya çalışmalıdır. İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini söylemek büyük bir hatadır. İran, şu veya bu yerden izin beklemiyor" diye konuştu.