Hamaney'den Trump'a yanıt: ABD 47 yıldır başaramadı, sen de başaramayacaksın

İran dinî lideri Ali Hameney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine yanıt verdi.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Müzakereler başladığı sırada Donald Trump, İran'a gözdağı verirken İran dinî lideri Ali Hameney'in yanıtı gecikmedi.

"BAZEN ÖYLE BİR DARBE ALIR Kİ AYAĞA KALKAMAZ"

X hesabından yapılan paylaşımda Hamaney, "ABD Başkanı sürekli dünyanın en güçlü askeri gücüne sahip olduklarını söylüyor. Dünyanın en güçlü askeri gücü bile bazen öyle ağır bir darbe alabilir ki, tekrar ayağa kalkamaz" dedi.

"SİZ DE BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Trump'ın İran'ı savaş gemisi göndermekle tehdit etmesine de tepki gösteren Hamaney, "Amerikalılar sürekli olarak İran'a doğru bir savaş gemisi gönderdiklerini söylüyorlar. Elbette, bir savaş gemisi tehlikeli bir askeri teçhizattır. Ancak, o savaş gemisinden daha tehlikeli olan şey, o savaş gemisini denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'ni "47 yıldır ortadan kaldıramadığını" söylemesinin bir 'itiraf niteliğinde' olduğunu belirten Hameney, Trump'a "Siz de bunu başaramayacaksınız" diyerek yanıt verdi.