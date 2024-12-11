Hamaney, Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez konuştu: "Komşu bir devlet açık bir rol oynadı"

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların Şam'a girmesinin ardından Beşar Esad devrildi ve ülkeden ayrıldı.

İran dini lideri Ali Hamaney, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez konuştu.

İran'ın devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Hamaney, "Suriye'de yaşananların ABD ve İsrail rejimin ortak planının ürünü olduğuna dair kanıtları olduğunu" söyledi.

Hamaney, Esad'ın devrilmesinin ardından, "Komşu bir devlet açık bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor" dedi. Ancak Hamaney, ülke ismi vermedi.

İran'ın dini lideri, "Suriye'de olanların ortak bir Amerikan-Siyonist planının sonucu olduğuna dair hiçbir şüphe olmamalı. Evet, komşu bir devlet açık bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor; bu herkes tarafından görülebilir. Ancak asıl komplocu, birincil planlayıcı ve komuta odası ABD ve Siyonist rejimde bulunuyor. Kanıtlarımız var ve bu kanıt şüpheye yer bırakmıyor" dedi.