Hamaney'in Danışmanı Rızai: "Müzakereyle veya doğrudan eylemle ABD'yi ablukayı sonlandırmaya zorlayacağız"

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi halinde onu ya müzakerelerle ya da doğrudan eylemle kıracaklarını söyledi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre Tümgeneral Rızai, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasına karşı ülkesinin seçeneklerini değerlendirdi.

ABD ile İsrail'in bölgede ortak bir doktrin izlediğini belirten Rızai, "Bu doktrine göre, bölgede yeni bir düzen dayatmak istiyorlarsa İran'ın kesinlikle düşmesi gerekir. İran var olduğu sürece, istedikleri 'yeni düzenlerin' hiçbiri gerçekleşmeyecektir" dedi.

Rızai, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek "Amerika Birleşik Devletleri'ni deniz ablukasını sonlandırmaya zorlayacağız. Bu ya müzakereler yoluyla veya buna direnmeleri durumunda doğrudan eylemle gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.