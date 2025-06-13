Hamaney: Siyonist rejim bu cinayetten sağ kurtulamayacak

Iran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu cinayetten sağ kurtulamayacak. İran milleti emin olsun, bu konuda asla taviz verilmeyecek" dedi.

İSRAİL: İRAN'IN SİYASİ LİDERİNİ HEDEF ALMA GİBİ BİR NİYET YOK

Saldırılara ilişkin açıklama yapan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, "İsrail’in saldırılarının nihai hedefi, İran’ı askeri baskı yoluyla nükleer programını tamamen ortadan kaldırmaya razı hale getirmek. İsrail’in İran’ın siyasi liderini hedef alma gibi bir niyeti yok" dedi.