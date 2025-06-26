Hamaney’den ateşkes sonrası ilk açıklama

İran'ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından ilk kez açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamaney, “İran'ın büyük milletine birkaç tebrik mesajı sunmayı gerekli görüyorum. İlk olarak; sahte siyonist rejime karşı elde edilen zafer için tebrikler. Bütün o gürültüye, bütün o iddialara rağmen siyonist rejim, İran’ın darbeleri altında neredeyse çöktü ve ezildi” ifadelerini kullandı.

İkinci tebriğin ‘İran'ın Amerikan rejimine karşı kazandığı zafer’ için olduğu söyleyen Hamaney, “Amerikan rejimi, eğer müdahale etmezse siyonist rejimin tamamen yok olacağından korktuğu için doğrudan savaşa girdi. Ancak bu savaşta hiçbir şey elde edemedi. Burada da İran galip geldi ve karşılığında Amerika'nın yüzüne sert bir tokat attı” dedi.

İran halkını ‘olağanüstü birliği’ için tebrik eden Hamaney, “Yaklaşık 90 milyonluk bir millet, tek ses, omuz omuza birleşerek silahlı kuvvetleri destekledi. İran milleti, seçkin karakterini ortaya koydu ve gerektiğinde bu milletin tek ses olarak duyulacağını gösterdi” ifadelerini kullandı.