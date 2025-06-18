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Hamaney’den savaş mesajı: "Ali, Zülfikar'ıyla birlikte Hayber'e dönüyor"

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e yönelik savaşın başladığını ilan edercesine sert bir paylaşımda bulunarak, “Asil Haydar’ın adıyla savaş başlar. Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor. Allahu Ekber” ifadelerini kullandı.

Dünya
  • 18.06.2025 01:03
  • Giriş: 18.06.2025 01:03
  • Güncelleme: 18.06.2025 01:13
Hamaney’den savaş mesajı: "Ali, Zülfikar'ıyla birlikte Hayber'e dönüyor"

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ortadoğu’da artan gerilim ortamında yaptığı son açıklamayla dikkat çekti.

Hamaney savaşın başladığını ifade eden mesajında, “Asil Haydar’ın adıyla savaş başlar. Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor. Allahu Ekber" ifadelerini kullandı.

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