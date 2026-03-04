İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre, bu gece Tahran’da düzenlenmesi planlanan Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze töreni ertelendi.

Ajans, Tahran Eyaleti İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi’nin yaptığı açıklamayı yayımladı. Açıklamada cenazenin, “yoğun talep nedeniyle gerekli altyapının hazırlanması için zamana ihtiyaç duyulması” gerekçesiyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tahran Ulu Camii’nin bu akşamdan itibaren sevgili halkımızı, şehit din adamı ve büyük imamımızın pak naaşıyla vedalaşmak üzere ağırlaması planlanmıştı. Ancak ülkenin dört bir yanından gelen yoğun talep ve halkın bu törene büyük katılım gösterme isteği ile gerekli altyapının sağlanması ihtiyacı nedeniyle tören ertelenmiştir.

Bu törene katılım için yapılan başvuruların çokluğu ve halkı ağırlayacak yeterli hazırlıkların yapılması gerekliliği göz önüne alınarak, etkinliğin daha uygun bir tarihte düzenlenmesine karar verilmiştir.”