Hamaney’in son görüntüsü yayımlandı: “Ofis kamerasının son kaydı”

İran devlet medyası, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e ait olduğu belirtilen son görüntüyü yayımladı. Görüntünün, Hamaney’in öldürülmesinden kısa süre önce ofisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ifade edildi.

“SON KAYIT” OLARAK PAYLAŞILDI

İran medyasının servis ettiği görüntüde Hamaney’in bir koltukta oturarak Kur’an okuduğu görülüyor. Paylaşımda, görüntünün “ofis kamerasının son kaydı” olduğu belirtildi.

Hamaney’in bulunduğu odada Ayetullah Humeyni ve Kasım Süleymani’ye ait fotoğrafların yer aldığı da dikkat çekti.

SALDIRILAR VE SONRASI

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyon başlatmıştı. Saldırılar, Tahran ile Washington arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmişti.

Saldırılar sonucunda başta Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey isim ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamaney’in ölümünün ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney’in geçtiği açıklandı.

Aynı saldırıda Mücteba Hameny'in is eyaralandığı bildirildi.

İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.