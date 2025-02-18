Hamas, 6 İsrailli esiri serbest bırakacak

The Times of Israel'in haberine göre, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saar, Gazze'nin tamamen askerden arındırılmış bölge olmasını talep ettiklerini dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Dün bir Güvenlik Kabinesi toplantısı yaptık. İkinci aşama müzakerelerine bu hafta başlama kararı verdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve bölgeyi ABD kontrolüne alma planına karşı Arap devletleri tarafından bir alternatif plan geliştirildiğini aktaran Saar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu planı incelemeye değer bulduğunu söyledi.

Saar, Gazze'nin kontrolünün Hamas'tan Filistin yönetimine devredilmesini öngören bir planı desteklemeyeceklerini belirtti.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ DÜN TOPLANMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra (3 Şubat) başlaması gerekiyordu.

İkinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, kabinenin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere toplanacağı duyurulmuştu.

Ayrıca, müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının "birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği, heyete kabine toplantısından çıkacak sonuca göre ikinci aşamayı müzakere etme yetkisinin verileceği bildirilmişti.

İsrail medyası, dün gerçekleştirilen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine ilişkin bir karar alınmadığını iddia etmişti.

Hamas, 22 Şubat'taki takas kapsamında 3 yerine 6 İsrailli sağ esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki esir takası gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Hayye, Hamas'ın 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç'a teslim edileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Hayye, 22 Şubat'ta daha önce planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasını da uygulamaya hazır olduğunu dile getiren Hayye, Tel Aviv yönetiminin ise ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere başlamaktan kaçındığını kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail yönetiminin konteyner evler ve iş makinalarının Gazze'ye girişine izin vermek için 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ettiği bildirilmişti.

Hamas'ın bu adımından sonra ateşkes şartlarını ihlal ederek karavan evler ve iş makinalarını girişine izin vermeyen İsrail'in bu kararını değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDAKİ ESİR TAKASI SONA ERECEK

Hamas'ın 22 Şubat'ta 6 İsrailli sağ esiri bırakmasıyla birlikte ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası işlemleri sona ermiş olacak.

Esir takası kapsamında Hamas, şu ana kadar 19 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.