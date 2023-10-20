Hamas ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik saldırılarında alıkoydukları 2 kişi serbest bıraktıklarını duyurdu.

Telegram üzerinden açıklama yapan İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.