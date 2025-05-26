Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Hamas Hareketi'nin, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Hamas, Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, "Hamas'ın Filistin halkının çıkarları ve devam eden soykırımın durdurulması amacıyla Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini" belirtti.

Kaynak, söz konusu ateşkes önerisine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.