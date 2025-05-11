Hamas, ABD vatandaşı esir Edan Alexander'ı serbest bırakacak

Hamas, ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ı serbest bırakılması yönünde karar alındığını bildirdi. Alexander'ın ne zaman serbest bırakılacağı belirtilmedi.

Hamas, derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu belirtti. Hamas, ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ederek geçmiş dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rolü takdir etti.

"HAMAS SON BİRKAÇ GÜNDÜR ABD YÖNETİMİYLE TEMAS HALİNDE"

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, "Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet göstergesinde bulundu. ABD vatandaşlığına sahip olan İsrailli asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yardım girişine izin verilmesi için atılan adımların bir parçası olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın Alexander'ı serbest bırakılma sürecini desteklemek için İsrail’e gitmesinin beklendiği aktarıldı.