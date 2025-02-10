Hamas, ateşkes ihlalleri nedeniyle esir takasını erteledi

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini açıkladı.

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti.

Açıklamada şöyle denildi: "Yaşanılanlar üzerine 15 Şubat 2025 Cumartesi günü serbest bırakılmaları planlanan İsrailli esirlerin tesliminin süresiz olarak ertelenmiştir. İşgalci, geçtiğimiz haftaların haklarını yerine getirmediği sürece, bu durum devam edecektir. Anlaşmanın şartlarına İsrail'in uyması halinde Hamas anlaşmaya bağlı kalacaktır."

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Hamas'ın esirleri serbest bırakmayı durduracağını açıklaması, ateşkes anlaşmasının tamamen ihlalidir" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas’ın İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle bir sonraki esir takasını ertelediğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu. Hamas’ın kararının ateşkesin ihlali olduğunu iddia eden Katz, "Orduya Gazze'de en üst düzeyde hazırlık yapmaları ve toplumlarımızı savunmaları talimatını verdim. Hamas'ın esirleri serbest bırakmayı durduracağını açıklaması, ateşkes anlaşmasının tamamen ihlalidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat’ta yapılması planlanan 6’ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana 5 esir takası gerçekleşirken, İsrail 766 Filistinli mahkumu, Hamas ise 21 esiri serbest bıraktı.