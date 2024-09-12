Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü bildirildi.

Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.

Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

BIDEN'IN ÖNERİSİ

Biden'ın önerdiği ateşkes taslağı 3 aşamadan oluşuyordu. Buna göre, altı hafta sürecek olan ilk aşama, tam kapsamlı bir ateşkesi ve İsrail ordusunun Gazze'deki tüm yerleşim alanlarından çekilmesini içeriyor. Bu süreçte, İsrail'deki bir dizi Filistinli mahkum karşılığında Hamas'ın elindeki kadın, yaşlı ve yaralı rehineler serbest bırakılacak.

Gazze'de kalan Amerikalı rehineler bu aşamada serbest bırakılacak ve öldürülen rehinelerin naaşları iade edilecek. Yerinden edilen Filistinli sivillerin Gazze'deki evlerine dönmelerine izin verilecek.

İkinci aşamada erkek askerler de dahil olmak üzere Gazze'de kalan tüm rehineler serbest bırakılacak ve İsrail ordusu Gazze'den tüm güçlerini çekecek.

Üçüncü aşamada ise Gazze şehri için uluslararası destekli büyük bir yeniden inşa planını devreye sokulacak. Öldürülen ve geride kalan tüm rehinelerin bu aşamada iade edilmesi sağlanacak.