Hamas, bugün serbest bırakacağı 3 İsrailli kadın esirin isimlerini açıkladı
Kaynak: AA
Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakacağı 3 kişinin isimlerini açıkladı.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, varılan anlaşma sonucu ilk olarak, 3 İsrailli kadın esirin salıverileceğini belirtti.
Ebu Ubeyde, İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) adlı kadın esirlerin bugün serbest bırakılacağını duyurdu.