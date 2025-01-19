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Hamas, bugün serbest bırakacağı 3 İsrailli kadın esirin isimlerini açıkladı

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 12:00
  • Giriş: 19.01.2025 12:00
  • Güncelleme: 19.01.2025 12:00
Kaynak: AA
Hamas, bugün serbest bırakacağı 3 İsrailli kadın esirin isimlerini açıkladı

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakacağı 3 kişinin isimlerini açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, varılan anlaşma sonucu ilk olarak, 3 İsrailli kadın esirin salıverileceğini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher​​​​​​​ (31) adlı kadın esirlerin bugün serbest bırakılacağını duyurdu.

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