Hamas değişiklik istiyor

DIŞ HABERLER

İsrail’in Gazze Şeridi’nde soykırım ve yıkımı tüm hızıyla sürerken Hamas, ABD’nin ağır şartlar dayatan Gazze Planı’na yakında yanıt vereceğini açıkladı. Türkiye ve Katar baskıyı artırırken Hamas’ın “barış planındaki” bazı şartların değiştirilmesini istediği aktarıldı. Dünyanın dört bir yanında ise Gazze’deki soykırıma ve Küresel Sumud Filosu’na yapılan müdahaleye tepkiler sürüyor.

Hamas, örgütün silah bırakmasını öngören ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes ve esir değişimiyle ilgili sunduğu plana yakında yanıt vereceğini bildirdi.

YAKINDA YANIT VERECEK

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, “Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül’den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konuyu tüm ciddiyetiyle ele alıyor” ifadelerini kullandı.

“Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz” diyen Nezzal, Hamas’ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini vurguladı.

PLAN İSRAİL LEHİNE

Beyaz Saray’ın 29 Eylül’de açıkladığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıkladığı 20 maddelik plan, Hamas’sız bir Gazze Şeridi öngörürken 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının yerinden edildiği Gazze’nin yönetimi için Filistinlilere neredeyse hiçbir hak tanımıyor.

Batı ve Ortadoğu ülkeleri tarafından da desteklenen planı kapsamında, ateşkes devreye girdikten sonra 72 saat içinde Hamas’ın silah bırakıp tüm rehineleri salıvermesi isteniyor. Bunun karşılığında İsrail ordusunun Gazze’den kademeli olarak çekilmesi, tampon bölgeler oluşturulması ve binden fazla Filistinli mahkûmun serbest bırakılması öngörülüyor.

Trump’ın başkanlık ettiği Gazze’yi yönetecek “Barış Kurulu’nda” Irak işgalinin sorumlularından eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın merkezi bir rol oynayacak. Plan, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkânsız kılıyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ise “Kahire’nin Hamas’ı ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını kabul etmeye ikna etmek için Katar ve Türkiye ile birlikte çalıştığını” söyledi. Abdulati, “Hamas’ın planı reddetmesi halinde durumun zorlaşacağını ve gerginliğin artacağını” savundu.

Abdulati, Trump’ın Gazze planının, özellikle yönetim ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili olarak nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla tartışmaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederken “Mısır’ın Trump’ın planını ve Gazze’deki savaşı sona erdirme vizyonunu desteklediğini” belirtti.

ABD Başkanı Trump, Salı günü yaptığı açıklamada Hamas’ın 20 maddelik plana “3-4 gün içinde yanıt vermesini” isterken “Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar” tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu da Trump ile üzerinde çalışılan plana göre “İsrail ordusunun bölgenin büyük bir kısmında kalacağını” belirterek ve “İsrail’in bir Filistin devletini kesinlikle kabul etmeyeceğini” söylemişti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın da planın açıklanmasının ardından Hamas’ı ikna etmek için Katar’a gitmişti.

HAMAS’TA FİKİR AYRILIĞI

Türkiye ve Katar baskıyı artırırken Hamas’ın ise Trump’ın planındaki bazı şartların değiştirilmesini istediği aktarıldı. Buna göre Filistinli örgütün, anlaşmada değiştirilmesini istediği şartların başında Hamas’ın silahsızlandırılması yer alıyor. İngiliz The Guardian’a göre Hamas’ın bunu iki devletli çözüme yönelik önemli ilerleme kaydedilmeden kabul etmeyebilir.

İsrail medyası, Hamas’ın istediği değişikliklerin arasında Netanyahu’nun son anda İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve Hamas’ın silahsızlandırması konusunda eklediği bazı şartları yumuşatması olduğunu kaydetti.

Guardian’a konuşan kaynaklar, Hamas liderliğinin İstanbul, Doha ve Gazze’ye dağılmış halde olduğunu ve hareket içinde farklı eğilimler olduğunu söyledi. Buna göre Gazze’deki askeri liderlik savaşmaya devam etme eğilimindeyken Doha’daki siyasi liderlik ise plana daha pragmatik bakıyor.

ASKERİ KANAT ‘HAYIR’ DEDİ

BBC’nin haberine göre Hamas’ın Gazze’deki askeri kanadının lideri İzzeddin el-Haddad, Trump’ın planının Hamas’ı ortadan kaldırmaya yönelik hazırlandığına inandığı belirterek teklifi reddetmişti. El-Haddad, grubun kabul etmesi halinde dahi bu sonucun değişmeyeceğini söylemişti.

Hamas’a verilecek zaman dilimine ilişkin konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise “Bu, ABD Başkanı’nın kararı olacak” dedi. Leavitt “iyi ve kabul edilebilir” olarak nitelendirdiği planın Hamas tarafından onaylanmasını beklediklerini belirterek “Böylece bundan sonraki adımları atabiliriz” ifadelerini kullandı.

ALIKONULAN AKTİVİSTLER HAPİSHANEYE SEVK EDİLDİ

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’nun son gemisi Marinette’e de müdahale ederken filoda alıkonulan 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’ndan geriye kalan son gemi Marinette’ye de saldırarak ele geçirdi. Böylece 44 gemiden oluşan Kürsel Sumud Filosu’nun tamamı İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş oldu. Motorundaki arıza sebebiyle filoyu geriden takip eden Polonya bayraklı Marinette isimli tekne üçü Türk altı aktivisti Gazze’ye taşımayı sürdürüyordu.

4 İTALYAN SERBEST

Filoda alıkonularak Aşdod Limanı’nda bekletilen yaklaşık 500 aktivist ise sorgularının ardından Negev Çölü’nde, Gazze ile Mısır arasında bulunan Ketziot Hapishanesi’ne sevk edildi. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi’nde “terör mahkûmlarıyla aynı şartlarda tutulacağını” söyledi. Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan 4 İtalyan parlamenterin dün sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’na nakledildiklerini ve buradan Roma’ya giden uçağa bindirildiklerini belirtti.