Hamas, Ebu Ubeyde’nin öldüğünü ilan etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak bilinen Ebu Ubeyde ile örgütün eski Gazze Lideri Muhammed Sinvar’ın İsrail saldırılarında öldüğünü doğruladı.

El-Kassam Tugayları, bir video yayımlayarak uzun yıllardır örgütün sözcülüğünü yürüten Ebu Ubeyde'nin ölümünü resmen teyit ederken, yerine yeni ve yine maskeli bir sözcünün atandığını da duyurdu.

İsrail, daha önce Ebu Ubeyde'yi öldürdüğünü duyursa da bu açıklama, Ebu Ubeyde’nin ölümüne ilişkin ilk resmi doğrulama oldu.

Açıklamada Ebu Ubeyde’nin gerçek kimliği de paylaşıldı. Buna göre, Ebu Ubeyde’nin gerçek adının Huzeyfe Samir Abdullah el-Kahlut olduğu belirtildi.

Ebu Ubeyde olarak bilinen Huzeyfe Samir Abdullah el-Kahlut'un yüzü yayımlandı.

Yeni sözcü ise “Büyük lider Ebu Ubeyde’nin şehadetini gururla ilan ediyoruz. Onun unvanını devraldık” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, mayıs ayında Muhammed Sinvar’ın ağustosta ise Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Muhammed Sinvar, Hamas’ın eski lideri Yahya Sinvar’ın kardeşiydi.

El-Kassam Tugayları ayrıca, örgütün Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabanah ile birlikte üst düzey iki isim olan Hakam el-İssa ve Raid Saad’ın da İsrail saldırılarında öldüğünü doğruladı.