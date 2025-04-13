Hamas: El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı yeni bir savaş suçudur

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının doğrudan sivil hedeflerin ve sağlık altyapısının hedef alındığı yeni bir savaş suçu olduğunu vurgulandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi olarak da bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı ve hastanenin acil servis binasının tamamen yıkılması, içerideki hasta ve yaralıların yerinden edilmesi; faşist işgal ordusunun Gazze'de işlediği cani suçlar zincirine bir yenisini eklemiştir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiği ve ABD yönetiminin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu suçlar, ABD'nin verdiği doğrudan siyasi ve askeri destek sayesinde gerçekleşmektedir."