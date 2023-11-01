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Hamas: Esir takası müzakereleri için ateşkes şart

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun bombardımanını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin müzakerelerin başlaması için bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Güncel
  • 01.11.2023 18:13
  • Giriş: 01.11.2023 18:13
  • Güncelleme: 01.11.2023 18:18
Kaynak: AA
Hamas: Esir takası müzakereleri için ateşkes şart

Hamas, esir takası müzakereleri için ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Hamas tarafından yayınlanan görüntülü mesajında Heniyye, abluka altındaki Gazze Şeridin'de İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun yoğun bombardımanları nedeniyle Filistinlilerin maruz kaldığı "yıkım ve ölüm ile yüzleştiğini" söyledi.

Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin müzakerelerin başlaması için bir ateşkes sağlanması gerektiğini aracılara ilettiklerini aktardı.

Aracılara "katliamın durması gerektiğini anlattıklarını" vurgulayan Heniyye, özellikle Batı ülkelerindeki halklara Filistin'e destek protestolarına devam etmeleri ve karar alıcılar üzerinde baskı kurmaları çağrısında bulundu.

Heniyye, ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'nin Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

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