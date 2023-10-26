Hamas: Gazze'de 50'ye yakın esir öldü

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda bugüne kadar yaklaşık 50 esirin öldüğünü açıkladı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki rehineler ile ilgili açıklama yaptı. İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 50 rehinenin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nde en az 224 rehinenin tutulduğu bildirilmişti.

İsrail tarafından dün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana bu yana 40 ülkeden 259 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin kayıp olduğu belirtilmiş, 25 farklı ülkeden en az 135 kişinin rehin tutulduğu aktarılmıştı.