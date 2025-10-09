Hamas: "Gazze'de kalıcı ateşkes başladı"

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkesin resmen başladığını ilan etti.

Açıklamada, "Gazze'de kalıcı ateşkes başladı, İsrail gözaltındaki bin 950 kadın ve çocuk tutukluyu serbest bırakacak. Refah Sınır Kapısı da çift taraflı olarak açılacak" ifadelerine yer verildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

İsrail ile Hamas dün Mısır'daki dolaylı görüşmelerde uzlaşmaya vardı. İki taraf da Gazze'de ateşkes ve esirlerin karşılıklı olarak bırakılmasını kabul ederken, ilk resmi açıklama Hamas'tan geldi.

"GAZZE'DE SAVAŞ SONA ERDİ, KALICI ATEŞKES BAŞLADI"

Hamas lideri Halil el Hayya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de devam eden savaş bugün sona erdi. Kalıcı ateşkes resmen başladı. İsrail hapishanelerdeki bin 950 kadın ve çocuk tutukluyu serbest bırakacak. Refah Sınır Kapısı da çift taraflı olarak açılacak. Türkiye, Mısır ve Katar'daki ara bulucu kardeşlerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz"