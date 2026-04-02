Hamas heyeti Kahire'de: Gazze'deki 'ateşkes' görüşülecek

Hamas heyetinin Gazze’de yürürlükte olan 'ateşkes' anlaşmasının uygulanmasını takip etmek ve Mısır yönetimiyle görüşmeler yapmak üzere Kahire’ye ulaştığı bildirildi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'a giden heyete Halil el-Hayye başkanlık ediyor.

Açıklamada heyetin Mısır'a varışının ardından Katar, Türkiye ve Mısırlı arabulucularla görüşmelere başlandığı kaydedilirken, Filistinli gruplarla da Filistin'e dair ortak milli meseleler hakkında görüşmeler yapılmasının planlandığı aktarıldı.

ANKARA'DA GÖRÜŞMELER YAPILMIŞTI

Hamas heyeti, son iki gün içinde Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile ayrı ayrı görüşmeler yaparak Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapılmıştı.