Hamas iki talebi kabul etti iddiası

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İsrail öldürmeye devam ederken ABD basınından Wall Street Journal'ın haberine göre Hamas, Gazze'de bir ateşkes anlaşması için İsrail'in iki temel talebini kabul etti. Arabulucular Hamas'ın, İsrail güçlerinin Gazze'de geçici olarak kalmasına ve rehineler listesini sunmaya razı olduğunu açıkladı.

Kahire tarafından önerilen ve ABD'nin desteklediği plan, 60 günlük bir ateşkes süresini içeriyor. Bu süre içinde Hamas, 30 rehineyi serbest bırakmayı, İsrail ise Filistinli mahkûmları serbest bırakmayı ve Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeyi taahhüt ediyor. Refah sınır kapısında Hamas'ın varlık göstermemesi de kabul edilen şartlar arasında.

ZORLAYICI ŞARTLAR

Hamas, daha önce Filadelfi koridorunda İsrail güçlerinin kalmasına karşı çıkmıştı. İsrail bu koridordan kademeli olarak çekilmeyi önermişti. Hamas, arabuluculara sunduğu rehine listesinde ABD vatandaşlarının yanı sıra tıbbi yardıma ihtiyaç duyanları ve beş rehinenin cenazelerini de dahil etti.

Grup ayrıca, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumların listesini sundu ve bu isimlerin serbest bırakılmasını talep etti. Netanyahu, ateşkes görüşmelerinde ilerleme olduğunu ancak henüz kesin bir anlaşmaya ulaşılamadığını söyledi.

BM KARARI KABUL EDİLDİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) destek verilen ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti. Kararda, Gazze'nin tüm bölgelerinde, kuzey de dahil olmak üzere Filistinli sivillerin evlerine ve mahallelerine dönüşü ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesinin "koşulsuz ve gecikmeksizin" uygulanması talep edildi.