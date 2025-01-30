Hamas ile İsrail arasında 3. esir takası başladı
Kaynak: AA
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.
Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda gerçekleşecek esir takası için Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan er-Rezan Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı.
Hamas'ın ikisi kadın 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esiri teslim etmesi bekleniyor.
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