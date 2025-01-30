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Hamas ile İsrail arasında 3. esir takası başladı

Dünya
  • 30.01.2025 11:28
  • Giriş: 30.01.2025 11:28
  • Güncelleme: 30.01.2025 11:33
Kaynak: AA
Hamas ile İsrail arasında 3. esir takası başladı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda gerçekleşecek esir takası için Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan er-Rezan Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Hamas'ın ikisi kadın 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esiri teslim etmesi bekleniyor.

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