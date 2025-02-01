Hamas ile İsrail arasında 4'üncü esir takası başladı
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 4'üncü turu başladı. Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirler Uluslararası Kızılhaç'a teslim ediliyor.
Kaynak: AA
Hamas ile İsrail arasında geçtiğimiz haftalarda varılan ateşkes anlaşmasının ardından esir takası devam ediyor.
Bugün dördüncü kısmı gerçekleştirilecek esir takasında Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin Uluslararası Kızılhaç'a teslimi başladı.
Hamas, Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) isimli İsrailli esirleri serbest bırakacak.
İsrail ise 90 Filistinliyi ülkesine teslim edecek.
Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.